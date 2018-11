Calw Lindenrain: Rodung in diesem Winter?

"Als zusammenfassendes Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kann festgestellt werden, dass keine unüberwindbaren Stellungnahmen vorgebracht wurden", heißt es abschließend in der Sitzungsvorlage.

Teile des Umweltberichtes, der Erschließungskonzeption und der textlichen Festsetzungen müssten nun allerdings noch ergänzt und angepasst werden. Danach muss der Bebauungsplan erneut offen gelegt werden, bevor das Bauleitplanverfahren abgeschlossen werden kann.

Die Erschließung des Gewerbegebiets könnte aber trotzdem noch in diesem Winter beginnen. So habe die Körperschaftsforstdirektion in Aussicht gestellt, noch vor dem Abschluss der zweiten Offenlegung eine "Waldumwandlungsgenehmigung" (vereinfacht gesagt: die Erlaubnis, den Wald zu roden) zu erteilen – sofern die Höhere Baurechtsbehörde die Planreife des Projekts bestätige. Stimmt der Gemeinderat in der kommenden Woche zu, die notwendigen Änderungen des Bebauungsplans in den Entwurf einzuarbeiten und das Bauleitplanverfahren weiterzuführen, soll die Erteilung dieser Planreife beantragt werden. Der Bau- und Umweltausschuss sprach dem Rat nun bei zwei Gegenstimmen die Empfehlung aus, dieses Vorgehen zu unterstützen.

Für Diskussionen sorgte zuvor allerdings die Frage, was für die Dachgestaltung der künftigen Gebäude vorgeschrieben werden solle. So regte Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) an, zusätzlich zu einer Begrünung der Dächer auch Photovoltaikanlagen verpflichtend vorzuschreiben.

Gründach oder Kollektoren

Oberbürgermeister Ralf Eggert fürchtete allerdings, dass diese Vorschrift dazu führen könnte, die Grundstücke nicht mehr vermarktet zu bekommen. Denn: Sowohl eine Begrünung als auch Sonnenkollektoren erhöhten das Gewicht auf dem Dach; entsprechend werde der Bau der Gebäude teurer und möglicherweise unwirtschaftlich. "Wir können natürlich immer mehr Vorschriften machen, aber dann bekommen wir nichts mehr verkauft", äußerte er seine Bedenken. Doch auch Eggerts Vorschlag, die Anforderungen so zu formulieren, dass entweder eine Begrünung oder Kollektoren zwingend vorgeschrieben werden könnten, stieß nicht auf Gegenliebe – denn eine Begrünung bringe dringend erforderliche Ökopunkte. Ökopunkte sind die Währung, mit der Eingriffe in die Natur durch ausgleichende ökologische Maßnahmen bezahlt werden.

Am Ende einigte sich das Gremium darauf, grundsätzlich grüne Dächer vorzuschreiben. Im Einzelfall könne jedoch geprüft werden, ob Sonnenkollektoren zugelassen werden können – auch hinsichtlich der Ökopunkte.