Calw Liegt Gewerbegebiet wirklich "brach"?

Calw-Altburg. "Und ist dann alles erschlossen und der Wald gerodet, wird das Gelände brach liegen. Genau so wie das Gelände am Würzbacher Kreuz, wo so groß gesprochen wurde, dass alle Bauplätze fast schon verkauft wurden", schreibt ein Facebook-User unter einem Beitrag zum geplanten interkommunalen Gewerbepark Lindenrain. Kritik, die in der jüngeren Vergangenheit öfter zu hören ist, wenn es um das Bauprojekt geht. Doch was ist dran an dem Vorwurf? Betrachtet man den Lageplan, auf der die einzelnen Grundstücke eingezeichnet sind und auf der vermerkt ist, welche davon schon verkauft oder reserviert sind, nicht viel.

Anfangs schleppend

Rund 87 Prozent der vermarktbaren Fläche sind bereits vergeben. So gut lief es jedoch nicht immer. "In der Tat lief der Verkauf am Anfang schleppend", sagt Oberbürgermeister Ralf Eggert. "Nun haben wir aufgrund der starken wirtschaftlichen Lage viele Flächen verkaufen können." Erst vor wenigen Monaten hat die "Medentica CNC GmbH" eine Fläche von 11 700 Quadratmetern – von insgesamt rund 82 000 – erworben. Die angrenzende Fläche mit 4983 Quadratmetern wurde für das Unternehmen, das im CNC-Zerspannungssektor tätig ist, reserviert. Die Firma plant dort vorerst, eine 3000 Quadratmeter große Halle zu bauen, später soll eine Erweiterung folgen.