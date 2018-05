Calw Lieder des Altmeisters

Mit Titeln wie "Suzanne", "Bird On the Wire" und "Hallelujah" hat er zeitlose Klassiker geschaffen. Leonard Cohen – Sänger und Songwriter-Legende, Grenzgänger zwischen Literatur und Musik. Der Sänger und literarische Philosoph Sven Görtz erinnert im Rahmen des "Nackten Theaters" an der Volkshochschule (VHS) Calw an den Musiker.

Görtz singt eine Auswahl von Cohens Liedern aus mehr als einem halben Jahrhundert. Die Ähnlichkeit seiner Baritonstimme mit der des Songwriters sei verblüffend, heißt es in einer Ankündigung. Görtz imitiert den Meister jedoch nicht, sondern interpretiert sein Werk neu, heißt es weiter. In szenischen Erzählungen beleuchtet Görtz Leben und Kunst Cohens. "So long, Leonard Cohen" sei eine musikalische wie literarische Hommage – profund, spielerisch und mit Humor, ist in der Ankündigung zu lesen.

Die Veranstaltung findet in der VHS Calw statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten können unter der Telefonnummer 07051/9 36 50 oder per E-Mail unter mail@vhs-calw.de reserviert werden.