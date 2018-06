Calw Lichtwunder des Schwarzwalds

Wie in den meisten Kreuzgängen des späten Mittelalters waren die Bögen zum Kreuzgarten hin nicht offen, sondern großflächig verglast: Der Kreuzgang konnte so auch in der kalten Jahreszeit besser genutzt werden – und die großen Maßwerkfenster boten Raum für bildliche Darstellungen biblischer Themen wie in der Kirche. Über die Jahrhunderte sind diese großen Fensterflächen fast überall verloren gegangen – nur ihre Spuren, wie etwa die Nuten für die Fenstermontierungen findet man noch im Sandstein der Mauern.

Hirsau-Spezialistin begleitet Gruppe

Am Sonntag macht man sich bei einem besonderen Rundgang mit der Architektin und Hirsau-Spezialistin Brigitte Bernert auf die Suche nach den verlorenen Glasfenstern der Klosterruine. Wie das Kloster selbst, wurden auch das "Lichtwunder des Schwarzwaldes" 1692 zerstört. Die Führung erläutert anhand von farbigen Abbildungen im Klostermuseum die Bedeutung der Farbverglasung gotischer Kirchen und Klöster.