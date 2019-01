Calw Letztes Mal auf dieser Strecke

Mit blinkenden Lichtern führte er dann den Fackelzug an, gefolgt vom einzigen Spielmannszug der Feuerwehren im Kreis Calw. "Wir machen das am liebsten, wenn es ein paar Grad kälter ist und Schnee liegt", schmunzelt Binder, "aber das hatten wir nur zwei oder drei Mal in den vergangenen zehn Jahren". Auch diesmal gab es höchstens ein paar Tropfen gefrierenden Sprühregens, was jedoch keinesfalls die Stimmung trübte.

Am Freibadparkplatz angekommen entzündeten die Fackelträger einen mehr als zehn Meter hohen Scheiterhaufen, der bald funkensprühend mit hoch lodernden Flammen ein schaurig-schönes Ambiente bereitete. Bewirtet wurde die Gesellschaft mit Gulaschsuppe, Würsten, Crêpes, Glühwein und Punsch. Fassfeuer sorgten für die nötige Wärme.