Calw Letzte Klappe für "Typisch Calw" fällt

Verlassene Orte, örtliche Sportangebote, Geschichten von Unternehmern, die Hesse-Bahn und allerlei weitere Themen wurden in den vergangenen Wochen in der Serie "Typisch Calw" aufgegriffen. Am Dienstag, 11. August, ab 20.15 Uhr wird die vorerst letzte der zehn Folgen über die heimischen Bildschirme flimmern.