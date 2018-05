Calw Lesung, Lyrik, Musik und Geschichte

Wer am Ende wissen wollte, ob Amalie den Deserteur bei sich aufgenommen hat und wie es mit der Familiesaga nach dem Zweiten Weltkrieg weiter ging, oder wer Details erfahren wollte, wie am 23. Februar 1945 die Stadt Pforzheim in Schutt und Asche gelegt wurde, dem zeigte Anneliese Zorn die praktikabelste aller Lösungen auf. "Wie es ausgeht, erfahren Sie bei der Lektüre." Die Besucher nutzten diese Einladung gerne und ergatterten käuflich ihr Exemplar mit persönlicher Widmung. Sicherlich lohnend, denn glaubt man der Buchbeschreibung, reift die Protagonistin zur starken und mutigen Persönlichkeit heran, zur Pazifistin und Regimegegnerin, die sich furchtlos allen Herausforderungen stellt.

Der Stammheimer Lyriker Karl-Heinz Kirchherr, Buchautor und Verfasser von mehr als 800 Gedichten, war der Zweite im Bunde der vortragenden Schriftsteller. Er orientierte sich stets an Zorns Buch und trug ein dazu passendes Gedicht vor.

Kirchherr sieht die "Gefahr des Vergessens". Mit seinem Gedicht "Das ewige Schlachten" erinnert er an die schrecklichen Geschehnisse der Kriege, "die doch vor nicht einmal einem ganzen Menschenleben geschehen sind. Wir müssen dieses Wissen an die eigenen Kinder weiter geben." Die Zeile "Die Menschheit hat vermutlich keine Wahl, wird wieder in die Katastrophe rennen" aus seinem Gedicht "Wann wird man je verstehn’" verband er mit dem Lied "Sag mir wo die Blumen sind" an. Damals gesungen von Soldaten beider miteinander verfeindeten Seiten.

Bundespreisträgerin brilliert mit Spiel

Beifall erhielt die Nagolder Zeitzeugin Lilo Gauss. Diese erlebte als zehnjähriges Mädchen in Strümpfen die schrecklichste Nacht Pforzheims. An jenem Februartag verloren bei einem Bombeninferno innerhalb von 22 Minuten mehr als 17 600 Menschen ihr Leben.

Die mit jugendlicher Frische aufspielende Helen Buck gab dem Ganzen einen festlich musikalischen Rahmen. Die Bundespreisträgerin brillierte sowohl mit ihrer Blockflöte als auch am Violoncello. Auch Buck stellte mit der Auswahl ihrer Stücke eine thematische Verbindung von Musik und Literatur her.

So interpretierte sie zum Gefallen aller ein Werk von Michel Pignolet de Montéclairs. Passend zur Erzählung einer Liebelei Wilhelms, des jungen deutschen Soldaten, mit einem hübschen französischen Mädchen bei der Stationierung in Paris.