Calw Leser-Aktion: Lustiges Erlebnis aus Schulzeit

Bei mir passierte das Ganze im Sportunterricht in der siebten oder achten Klasse. Wir spielten – wieder einmal – Basketball. Unsere damalige Lehrerin hatte einfach eine Vorliebe für diese Sportart, im Gegensatz zu mir. Jedenfalls teilte sie unsere Klasse in vier Mannschaften ein. Zwei schauten zu, die anderen spielten und andersherum. Ich war in einer der Teams, die zuerst gegeneinander antraten. Besonders oft war ich nicht am Ball.

Doch dann witterte ich meine Chance. Ich stand frei und bekam den Ball zugespielt. Blitzschnell versuchte ich auf den gegnerischen Korb zuzulaufen. "Seltsam", dachte ich noch, "warum folgt mir keiner?" Ganz hochmütig vermutete ich dann, dass ich den anderen einfach zu schnell bin und sie deshalb gar nicht erst versuchen, die Verfolgung aufzunehmen. Ich war total fokussiert. Das war mein Moment.

Ich war am Korb, warf – und verfehlte ihn. Gott sei Dank, muss man sagen. Denn als ich in die weniger amüsierten Gesichter meiner Teamkameraden sah, wurde mir klar: Der Korb, auf den ich so voller Elan zugerannt war, war gar nicht der gegnerische. Sondern unser eigener. Deshalb hatte sich auch keiner die Mühe gemacht, mir den Ball abzujagen. Der Spott der anderen und die Verachtung meiner Mannschaft waren mir für den Rest des Tages sicher.