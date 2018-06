Calw Leonard Cohens Lieder wecken Assoziationen

Das gelang ihm dann auch sehr bald mit einem der erfolgreichsten Songs von Cohen: Suzanne. Doch vorab erläuterte Görtz, dass dies ein "Denkmal an die Stadt seiner Jugend sei" und meinte damit Montreal.

Wichtig war Görtz im Verlauf des Abends immer wieder darauf hin zuweisen, was die Lieder des Altmeisters auch in der heutigen Zeit noch erzählen können. Denn sie arbeiten den Menschen und seine Lebensideale heraus. So war Cohen zeitlebens "slow", also langsam.

Seine Karriere begann Cohen als Dichter. Auch hatte er klare Vorstellungen, wie seine Zielgruppen aussehen sollten. Doch wie so oft bei Künstlern: Das Geld zum Überleben war knapp. Also dachte sich Cohen, dass er seine Gedichte nicht mehr vorlesen, sondern stattdessen mit Musik begleiten und singen würde. Um dies leichter zu schaffen, zog er nach New York.

Im dortigen "Chelsea Hotel" traf er mit Janis Joplin zusammen und verarbeitete dieses Treffen in dem Titel "Chelsea Hotel No. 2". Leonard Cohen holte sich seine Inspirationen im buddhistischen Kloster und auf der kleinen griechischen Insel Hydra, erzählte Görtz, bevor er die dort entstandenen Songs zum Besten gab. Aber, und das muss festgehalten werden, da es für den Künstler sehr wichtig ist: Nicht um zu kopieren, sondern weitere Interpretationen der vielschichtigen Songs zu ermöglichen.

Wie vielschichtig zeigte sich auch daran, dass Cohen für den Song "Hallelujah" insgesamt 80 Strophen schrieb. Schlussendlich waren für ihn aber nur vier perfekt genug, um im Lied unterzukommen.

Den perfekten Song gefunden

Ob Depression oder Drogen – Görtz brachte auch die Schattenseiten aus dem Leben des Altmeisters zur Sprache. Er zeigte aber auf der anderen Seite mit dem von ihm geschriebenen Song "Da warst du", den positiven Einfluss und die Inspiration, die Cohen auf viele Künstler ausgeübt hatte. Und bei mehr als 300 Coversongs auch weiterhin tut.

Eigentlich hatte sich Cohen in den verdienten "Teilruhestand", wie Görtz es nennt, verabschiedet. Doch die Veruntreuung durch seine Managerin und die daraus entstandenen Geldsorgen brachten Cohen zurück auf die Bühne. In den Jahren 2008 bis 2013 spielte er mehr als 400 Konzerte weltweit, auch dann noch, als Geld nicht mehr der Antrieb dazu war. Es hatte ihn wieder gepackt. Und noch etwas war anders: "Seine strahlende Zufriedenheit". Cohen hatte gefunden, wonach er zeitlebens gesucht hatte: die Erleuchtung und den perfekten Song.

Da auch das Publikum nicht genug von Görtz und seinen Liedern bekommen konnte, spielte dieser noch Zugabe um Zugabe, bevor Plüer den Abend mit den Worten "Leonard Cohen ist tot – Es lebe Leonard Cohen", beendete. Zuschauer und Künstler gingen gleichermaßen zufrieden nach Hause.