Die Kirchengemeinde Stammheim übergab gut gefüllte, liebevoll gepackte Erntedank-Pakete an den Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald. Diese warteten im Haus der Kirche auf ihre Abholung. Durch die gelungene Kooperation konnten 50 Mütter, Väter, Kinder und Alleinstehende in Notlagen unterstützt werden. Die Beschenkten leben in der Regel von existenzsichernden Mitteln und freuten sich von Herzen über Obst und Gemüse sowie die haltbaren Lebensmittel. Überschwängliche Rückmeldungen bestätigen den Erfolg: "Es ist so schön, dass an uns gedacht wird. Wir können es immer gut gebrauchen." Die Kirchengemeinde dankt den großzügigen Spendern aus Stammheim, deren tatkräftige Hilfe Menschen in Calw und Umgebung das Leben erleichtert. Wie in den vergangenen Jahren hilft das gemeinsame Engagement auch dieses Mal, dass Menschen erneut Kraft und Mut für die Bewältigung des Alltags schöpfen. Foto: Kirchengemeinde