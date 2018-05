Calw Langjähriger OB Karl-Heinz Lehmann gestorben

Mit sichtlicher Freude hatten er und seine Ehefrau Heidi, mit der er mehr als 57 Jahre verheiratet war, an den Feierlichkeiten in Südtirol teilgenommen. Das Ehepaar hatte dort in seiner Ferienwohnung mehrere Monate im Jahr verbracht. Kaum jemand hat sich um die Partnerschaft so verdient gemacht, beide wurden Latscher Ehrenbürger. Karl-Heinz Lehmann war zudem Ehrenbürger von Calw.

Als der damalige Leiter der Hauptverwaltung 1965 zum ersten Mal zum Calwer Stadtoberhaupt gewählt wurde, war er 29 Jahre alt – und damit bundesweit das jüngste Oberhaupt einer Kreisstadt. Als er sich dann 1991 nicht mehr zu Wahl stellte, wurde der einstige Kommunalpolitiker zum selbstständigen Immobilienmakler.

Bis zuletzt verbunden