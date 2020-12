Calw Landratsamt meldet 13 weitere Corona-Tote

Kreis Calw. Das Landratsamt Calw hat am 11. Dezember 13 weitere Corona-Tote gemeldet – sieben in Altensteig, vier aus Haiterbach, zwei aus Nagold. Neu angesteckt haben sich demnach 92 Personen – die meisten davon in Calw (32). Je sieben Neuinfektionen werden aus Altensteig und Nagold gemeldet, jeweils fünf aus Bad Liebenzell, Neuweiler, Schömberg und Unterreichenbach.