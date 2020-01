Calw Lässt Feuerwerk Fiat in Flammen aufgehen?

Erst im Dezember wurde ein 24-Jähriger festgenommen, der in Verdacht steht, mehrere Autos in Neuenbürg, Pforzheim, Remchingen-Singen und Kämpfelbach-Ersingen angezündet zu haben.

Doch trotz alledem kommen Fahrzeugbrände in Deutschland immer noch verhältnismäßig selten vor, wie eine Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zeigt. Jährlich sind es rund 40.000 Brände. Nimmt man kleinere Schmorschäden aus, lediglich etwa 15 000. Laut Schätzungen der Polizei seien rund 20 Prozent der entsprechenden Vorfälle auf Brandstiftung zurückzuführen.

Explosionen kommen normalerweise nicht vor

Dass ein Auto wie in einem Action-Film mit einem lauten Knall spektakulär in die Luft fliegt, ist im wirklichen Leben übrigens sehr unwahrscheinlich. "Normalerweise kommt es nicht zu einer Explosion", ist auf der Homepage des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC) zu lesen. "Nur wenn im Tank ein Gasgemisch – also die Ausdünstung des Kraftstoffs und in Kombination mit Sauerstoff – vorhanden ist, kann es dazu kommen." Dann aber auch nur, wenn beispielsweise der Tank fast leer sei und eine Zündquelle wie beispielsweise eine Zigarette dazukomme, ist dort weiter zu lesen.

Im Falle eines "normalen" Brands rät der ADAC dazu, ruhig zu bleiben, das Auto zu verlassen und sich zu entfernen. Dann die Feuerwehr anrufen. "Bei einem Fahrzeugbrand bleibt meist genügend Zeit, sich aus dem Auto in Sicherheit zu bringen", heißt es auf der Internetseite. Bis ein Auto komplett in Flammen steht, könne es gut und gerne acht bis zehn Minuten dauern, da die Flammen sich in der Regel nur langsam ausbreiteten.