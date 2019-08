Calw Lässt die Verwaltung Brandopfer im Stich?

Nun stellt sich die Frage: Was ist dran an den Vorwürfen gegen die Stadtverwaltung? Was sind ihre Pflichten in so einem Fall? Und kommt die Verwaltung diesen Pflichten nach? Eric Weber, persönlicher Referent des Calwer Oberbürgermeisters, gab bereits unter dem Posting mit den kritischen Kommentaren eine Stellungnahme im Namen der Verwaltung ab. "Bereits am Tag des Brandes waren sofort zwei städtische Mitarbeiter vor Ort, die unter anderem umgehend mit den Bewohnern zusammen das Thema ›Notunterbringung‹ geklärt haben", ist dort zu lesen. Und weiter: "Das ist unsere gesetzliche Aufgabe und dieser sind wir selbstverständlich nachgekommen." Die Mitarbeiter hätten der Familie vorübergehende Unterkünfte angeboten, zogen schlussendlich aber bei Verwandten ein. Immer wieder sei man in Kontakt gewesen und habe Hilfe angeboten. Nachvollziehen könne er die Kommentare sowie das Posting deshalb nicht. Die Aussage, dass Wohnungsangebote nicht genutzt werden könnten, weil die Stadt darüber entscheiden könne, sei falsch, betont Weber in der Stellungnahme.

Die betroffenen Bewohner seien bei ihrer Wohnungsauswahl grundsätzlich frei. "Von Seiten der Stadt war es uns stets wichtig, den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dies bieten wir den Betroffenen auch weiterhin an."

Um Genaueres darüber zu erfahren, was die Verpflichtungen einer Gemeinde in einem solchen Fall sind und wie das Verfahren abläuft, nimmt der Schwarzwälder Bote Kontakt mit Verena Kossbiel vom Ordnungsamt der Stadt auf.

Verliert eine Person oder gar eine Familie ihr Zuhause wegen eines Brandes fällt das unter den Begriff "unfreiwillige Obdachlosigkeit". erklärt sie. Die gilt es zu verhindern, das schreibt das Gesetz vor. Bei dem Brand in der Stuttgart Straße und auch bei jenem im Haus der Metzgerei Blum vor einem Jahr, sei noch während der Löscharbeiten mit den Bewohnern gesprochen worden, meint Kossbiel. "Entweder es gab Familie, beziehungsweise Freunde oder, wenn privat keine Möglichkeit besteht, wurde von der Stadt eine Unterkunft – Ferienwohnung, Hotel oder Pension – organisiert." Mietet die Stadt etwas an, bekommt sie auch die Rechnung. "Die Unterbringung erfolgt dann auf der Grundlage des Polizeigesetzes, wie auch bei anderen Obdachlosen", sagt Kossbiel.

Sobald die ersten Tage und der erste Schrecken vorbei seien und sich geklärt habe, um welchen Schaden es sich handle, ob das Haus betreten werden und was an Habseligkeiten gleich oder später aus dem Haus gerettet werde könne, werde eine langfristige Lösung gesucht, erklärt sie. "Ein Hotelzimmer ist keine langfristige Lösung, eine Ferienwohnung mit Küche und mehreren Zimmern kann da schon eher den Anforderungen für einen Wohnungsersatz genügen."

Kommune bekommt Geld von Versicherung

Vergangenen Sommer nach dem Brand in der Lederstraße habe eine Familie bei den (Groß-)Eltern die Einliegerwohnung bezogen und dann eine neue Wohnung gesucht, eine Familie habe eine Ferienwohnung zur Verfügung gestellt bekommen und eine Familie sei in eine Notwohnung der Stadt gezogen.

"Im Fall der Stuttgarter Straße konnte eine Hauspartei bei der Tochter, beziehungsweise Schwester unterkommen – was sie auch ausdrücklich im Hinblick auf ihre Hunde wollten, auch nachdem ich angeboten hatte noch nach einer Ferienwohnung zu schauen – und eine Dame wurde in einer Pension und später bei einer Bekannten untergebracht." Sie habe inzwischen wieder in den bewohnbaren Teil des Hauses, also die Hälfte, die nicht so sehr vom Brand betroffen war, zurückkehren können.

"Die Kosten, die der Stadt entstehen, können nach dem Polizeigesetz von den Betroffenen zurückverlangt werden", erläutert Kossbiel. "Das machen wir selbstverständlich nicht!" Die Stadt macht die Kosten selbst bei der Versicherung geltend. "Die Betroffenen haben schon genug Sorgen, da müssen sie sich nicht auch noch darum kümmern", findet sie. Selbst wenn, führt sie aus, die Versicherung einmal nicht alles erstatten würde – was aber bislang noch nicht vorgekommen sei – würde die Verwaltung die Differenz nicht von den Betroffenen holen, beteuert Kossbiel.

Für sie sei es überhaupt nicht verständlich, weshalb behauptet werde, die Zustimmung der Stadt sei bei der Wohnungssuche notwendig. "Ich kann mir nur vorstellen, dass eine Versicherung nach einiger Zeit keine horrenden Hotelkosten mehr zahlen will, weil nach einer gewissen Zeit auch eine Schadensminderungspflicht bei den Betroffenen besteht. Aber das ist Sache der Versicherung."

Auch der Vermieter habe gewisse Pflichten – schließlich hat er sich vertraglich dazu verpflichtet, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. "Die Miete wird dann nicht mehr bezahlt werden müssen", vermutet die Mitarbeiterin des Ordnungsamts. "Aber diese Mietersparnis wird eine Versicherung sicherlich auch nach einer gewissen Zeit gegenrechnen."

Vergangenen Sommer wurde in einem Aufruf auf der Suche nach Wohnungen sogar explizit darauf hingewiesen, dass die Stadt die Kosten trägt. Scheinbar haltlose Anschuldigungen also, die auf Facebook geäußert werden. Und die sich in Windeseile verbreiten. Die betroffene Familie selbst hat sich bislang weder in den sozialen Medien noch gegenüber unserer Zeitung zu dem Sachverhalt geäußert.