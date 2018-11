Calw Kurnachsorge: Wenn zu viel Belastung die Gesundheit beeinträchtigt

Zudem, so die Sozialpädagoginnen der Diakonie Nordschwarzwald, erzeuge der Wandel im Bildungs- und Schulsystem zusätzlichen Druck in den Familien.

Nicht selten beeinträchtigen diese Belastungen die Gesundheit. In Zusammenarbeit mit der AOK Nordschwarzwald entstand deshalb das Konzept "Balance", das von der ersten Information zu einer Kur bis hin zur Nachsorge begleitet.

Mehr als 40 Teilnehmerinnen, also Mütter von nahezu 100 Kindern, nahmen das Angebot im Rahmen der Nachsorge wahr. In den Bereichen Kreativität, Entspannung, Sport sowie in Gesprächen über Charisma und Ausstrahlung sollten sie individuelle Möglichkeiten zur Stärkung der eigenen Gesundheit finden.

"Frauengesundheit ist ein bedeutender Aspekt für Familiengesundheit und hat andere Anforderungen als Männergesundheit", sagte Benz-Roeder. Deshalb gebe es auch Gruppen für Väter.

Denn, so die Expertinnen, junge Väter teilen sich zunehmend die Erziehungsverantwortung oder stellen sich dieser als alleinerziehender Vater. "Sie wollen bewusst ihre Kinder erleben und geraten auch in die Spiralen der Erschöpfung", resümierte Benz-Roeder.

Darüber hinaus steht die Diakonie Nordschwarzwald mit Ehe-, Familien und Lebensberatung mit Rat und Tat zur Seite.