Calw Künstler: "Das Ding kann sich sehen lassen"

Calw-Wimberg. Federführend für das Projekt war Ralf Reichenberger, Lehrer an der Wimbergschule, die künstlerische Ausstattung und die fachliche Anleitung hat Lothar Hudy geleistet.

Guss, Eisen, Stahl, vor allem in Form von Schrott ziehen den Künstler Lothar Hudy seit vielen Jahren geradezu magisch an. Inzwischen stehen schon viele Hudy-Kunstwerke in der Region. Das vor der Wimbergschule in Calw stammt jedoch von den Schülern der achten Klasse, die Lothar Hudy auf dem Weg zum fertigen Objekt nur fachlich begleitet hat.

"Die Schüler haben verschiedene Entwürfe gezeichnet, dann hat man sich abgestimmt, das Material gesucht und entschieden, wie man an das Kunstwerk aus Schrott – das die Gestalt einer Frau darstellt – herangeht", erklärte Reichenberger. Abwechslung im Unterricht, künstlerisches, handlungsorientiertes Arbeiten, ein Stück Eisen in die Hand nehmen und beurteilen, bis hin zum Schweißen mit dem Gebrauch von Elektroden bildete den gemeinsamen Hintergrund.