Calw KSK: Neuer Kommandeur kommt

Kreitmayr begann seine Karriere bei der Bundeswehr 1987, studierte von 1990 bis 1994 Luft- und Raumfahrttechnik in München und arbeitet seit 2016 als Referatsleiter Managemententwicklung beim Bundesverteidigungsministerium. Immer wieder zog es ihn dazwischen zum Panzergrenadierbataillon 112 ins bayerische Regen, zuerst als Zugführer im Jahr 1989, zuletzt als Kommandeur von 2009 bis 2011.

Auch Calw und das KSK sind Kreitmayr indes durchaus vertraut: Von 2007 bis 2009 arbeitete er dort als Chef des Stabes. Wie sein Vorgänger Sollfrank bringt der 50-Jährige­ zudem weitere Erfahrung mit Spezialkräften mit. Von 2015 bis 2016 diente er als Chef des Stabes der Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf), der das KSK unterstellt ist. In der Division Schnelle Kräfte sind sämtliche Fallschirmjäger, die Hubschrauber und das Kommando Spezialkräfte zusammengefasst.

Spannend wird nun unter anderem, wie lange Kreitmayr Kommandeur des KSK bleiben wird – nicht zuletzt, weil vor allem seine beiden Vorgänger für Überraschungen gesorgt hatten. Denn während die meisten Kommandeure in der Regel nach zwei bis drei Jahren weiterzogen, blieb Dag Baehr, damals Brigadegeneral, von 2013 bis 2017 – und somit volle vier Jahre – bei der Eliteeinheit. Sollfrank dagegen wechselt nun bereits nach nur rund einem Jahr die Stelle. Der Brigadegeneral dient künftig in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) in Brandenburg. Dort wird er, befördert zum Generalmajor, die Stelle des Chefs des Stabes des Kommandos Heer übernehmen.