Calw KSK-Kommandeur nimmt zu Vorwürfen Stellung

Kreitmayr unterstrich daher, dass in jedem einzelnen Fall umfassend ermittelt und nachgewiesenes Fehlverhalten konsequent geahndet werde – in vertrauensvoller Zusammenarbeit unter anderem mit dem MAD. "Doch wie ich bereits vor einem Jahr hier an gleicher Stelle betonte, müssen in jedem einzelnen Fall rechtsstaatliche Grundsätze und die Regelungen der Wehrdisziplinarordnung gewahrt bleiben", stellte der Kommandeur klar. Vorverurteilungen bei reinen Verdachtsfällen seien daher völlig fehl am Platz – ebenso wie eine Verallgemeinerung auf alle Angehörigen des KSK, von denen die überwiegend große Mehrheit jederzeit unter Einsatz ihres Lebens Recht und Freiheit verteidigten. "Dies sind wir alle den Soldaten sowie insbesondere deren Familien schuldig, die tagtäglich allen Anforderungen an Persönlichkeit, Charakter und Verfassungstreue gerecht werden", hob Kreitmayr hervor.

Neben dem Kommandeur gingen auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl sowie der Parlamentarische Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel (beide CDU) in ihren Begrüßungsreden kurz auf das Thema ein. So sprach Strobl von einem "keinesfalls zu duldenden Fehlverhalten Einzelner", Fuchtel von einer "Null-Toleranz-Politik" gegen Extremismus. Aber, so betonte Fuchtel, er habe großes Vertrauen in Brigadegeneral Kreitmayr in dieser Sache.