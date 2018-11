Calw KSK: Hat Soldat Kinder missbraucht?

Nach Auskunft der Bundesregierung ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit offenbar in sechs Fällen gegen Soldaten des in Calw stationierten Kommando Spezialkräfte (KSK). Und die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch von Kindern und Besitz von Kinderpornografie. Ein weiterer Soldat soll einen Untergebenen misshandelt haben. Ein anderer wird des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall sowie der Körperverletzung bezichtigt. Und nochmals ein anderer des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Abrechnungsbetrugs. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Linke) hervor, die unserer Zeitung vorliegt.

Darüber hinaus laufe ein Verfahren wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. "Dieses Ermittlungsverfahren steht im Zusammenhang mit dem Erlass eines Strafbefehls gegen einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte, über den die Presse in der 46. Kalenderwoche berichtet hat", heißt es in dem Schreiben des Verteidigungsministeriums. Dabei dürfte es sich um jenen Fall handeln, bei dem auf einer KSK-Abschiedsfeier im April 2017 in Sindelfingen (Kreis Böblingen) der Hitlergruß gezeigt worden sein soll. Der Angeklagte erhob Einspruch gegen den Strafbefehl.

Verdacht auf Untergrundnetzwerk