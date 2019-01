Calw KSK: Exklusiver Einblick in Airbus-Transport

Auf den Airbus musste das KSK lange warten: Bereits vor einigen Jahren wurde geplant, ein Flugzeug für Trainingssituationen anzuschaffen. Dies erwies sich letztlich als gar nicht so einfach. Denn einerseits, so führt KSK-Pressesprecherin Hauptmann Nadine Henke aus, sollte es ein bestimmter Flugzeugtyp sein – und zwar ein Modell, das zu den am häufigsten geflogenen zählt. Und der Markt an ausrangierten Flugzeugen sei nicht gerade groß, die Modelle und deren Teile begehrt und unter Umständen zudem ziemlich teuer.

Der nun gekaufte Airbus erwies sich insofern als Glücksfall: Bei einem Trainingsflug am 28. Februar vergangenen Jahres war die Maschine aus etwa drei Metern Höhe im estnischen Tallin zu hart vom Piloten aufgesetzt worden und in der Folge flugunfähig. Eine Art Maklerfirma hatte den Airbus, der seit 18 Jahren im Einsatz war, daraufhin erworben und an das KSK weiterverkauft – für rund 150 000 Euro. Neuwertig kostet ein solcher Flugzeugtyp heute rund 100 Millionen US-Dollar (etwa 87 Millionen Euro).

Da schlagen auch die Transportkosten von ungefähr 150 000 Euro verhältnismäßig wenig zu Buche – vor allem angesichts des gewaltigen Aufwands, den der Transport erforderte. Denn bereits die Flügel sowie Seiten- und Höhenleitwerk mussten mit jeweils einem separaten Schwerlastzug (insgesamt also vier) die fast 2000 Kilometer von Estland nach Calw gebracht werden.