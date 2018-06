Calw KSK: Elite-Truppe soll transparenter werden

Brigadegeneral Alexander Sollfrank, der am 26. Juni das Kommando an Markus Kreitmayr abgeben wird, sagt: "Das KSK ist außerordentlich gut geeignet, Risiken von Deutschland und von Einsatzkontingenten der Bundeswehr fernzuhalten. Wir müssen neue Wege beschreiten."

Die Geheimhaltung

Da das KSK gemäß seinem Auftrag in der Lage sein soll, weltweit verdeckt zu operieren, spielt Geheimhaltung eine herausragende Rolle. Der Umgang der Bundeswehr damit war aber nie frei von Widersprüchen. So wurden ein Barettabzeichen für das KSK geschaffen und ein Abzeichen für Kommandosoldaten, die Kerntruppe des KSK. Zugleich sollten die rund 1100 Angehörigen des in Calw stationierten Verbandes ihre Zugehörigkeit vor der Öffentlichkeit verbergen. Inzwischen sieht die Führung des KSK in allzu viel Abschottung ein doppeltes Hindernis. Zum einen davor, Bewerber für einen Einsatz im KSK zu gewinnen, zum anderen davor, der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, was diese Truppe macht und warum. Deshalb wird sich das KSK zum Tag der Bundeswehr am 9. Juni in Dresden öffentlich präsentieren. Details zu Operationen, Ausstattung und Ausbildung bleiben geheim.