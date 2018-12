Calw Kreistag entscheidet über Haushalt 2019

Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Verabschiedung des Haushaltsplans 2019. Die Vorsitzenden der fünf Kreistagsfraktionen werden in der Sitzung zum Zahlenwerk Stellung beziehen. Landrat Helmut Riegger hatte den Entwurf des über 800-seitigen Zahlenwerks im Oktober dem Kreistag vorgestellt. Anschließend haben sich die Fachausschüsse des Kreistags intensiv mit den Teilhaushalten beschäftigt.

Des Weiteren befasst sich das Gremium mit dem Jahresabschluss 2017 der Kreiskliniken Calw gGmbH und der Verlängerung des Verlustausgleichs der Kreiskliniken Calw gGmbH.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird über die Einrichtung einer zweijährigen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Migrantinnen und Migranten an der Annemarie-Lindner-Schule sowie eines Bildungsgangs Praktikant/Praktikantin Einstiegsqualifizierung für die Berufsfelder Metalltechnik und Holztechnik an der Rolf-Benz-Schule entschieden. Mit Letzterem möchte die Rolf-Benz-Schule ihr Angebot im Bereich der Ausbildungsvorbereitung stärken.