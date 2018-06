Calw Kreisseniorenorchester feiert in Althengstett 25-jähriges Bestehen

Dezernatsleiter Andreas Knörle von Landratsamt Calw überbrachte in Vertretung von Landrat Helmut Riegger dessen Grüße. Knörle sowie der Althengstetter Bürgermeister Clemens Götz sprachen in ihren Grußworten den Musikern Anerkennung, Dank und Lob aus.

"In den 25 Jahren eures Bestehens habt ihr dem Kreisverband viel Ruhm und Ehre gebracht", lobte Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel. Die Senioren seien stets die, "die halt immer da sind, wenn’s brennt". Das Konzert der beiden Kreisseniorenblasorchester zeigte dann auch sehr schnell, dass die älteren, erfahrenen Bläser noch jede Menge drauf haben.

Die stimmungsvollen Walzer und Polkas des Calwer KSO unter Leitung von Musikdirektor Jürgen Haug sowie Vizedirigentin Helena Namsler sorgten gleich am Anfang für viel Schwung und gute Stimmung in der Halle. Das erfrischende, volkstümliche Sangesduo Rita und Karl-Heinz Dümlein bekam dabei viel begeisterten Beifall. Das Orchester glänzte mit Titeln wie "Grüß Gott, ihr Freunde", "Walzertraum" oder "Bis bald, auf Wiedersehen".

Den zweiten Teil des Musikabends bestritten die Gäste aus dem Kreis Biberach. 60 Bläser in ihren schmucken Uniformen bestachen unter der Leitung von Dirigent Heinrich Rothermel durch fein abgestimmte und rhythmisch betonte Spielweise. Titel wie "Melodien von Lehar", "Ein Sommernachtstraum" und "Golden Swing Time" wurden mit schallendem Beifall bedacht. Gewaltig und mitreißend erklangen dann zum Schluss die drei schmissigen Titel, die die beiden Orchester mit zusammen rund 100 Bläsern gemeinsam spielten.

"Ich finde es super, dass die Senioren in diesem Alter noch so tolle Musik machen", lobte der junge Althengstetter Bläser Jan Kober. Anschließend wurden originelle Geschenke mit viel Symbolik ausgetauscht. Während die Calwer ein gerahmtes Bild des Biberacher Seniorenorchesters erhielten, revanchierten sie sich mit Kirschwasser und Schwarzwälder Rauchfleisch. Der besondere Dank der Vorstände galt der Gemeinde Althengstett, die den Musikern die Festhalle kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Zudem darf das KSO Calw kostenlos seit 25 Jahren den gemeindeeigenen Übungsraum benutzen.

Am Ausgang hatten die Bläser eine riesige Tuba aufgestellt, in die jeder nach dem Benefizkonzert einen Obulus für das derzeit im Bau befindliche Nagolder Hospiz einlegen konnte. Die Vorsitzende des Fördervereins "Stationäres Hospiz Region Nagold", Barbara Fischer, war mit einer Gruppe Vereinsmitglieder zu dem Jubiläumskonzert gekommen. Sie informierten rund um das entstehende Hospiz und beantworteten Fragen. Der Neubau entsteht auf dem Areal des katholischen Gemeindezentrums St. Michael im Nagolder Stadtgebiet Kernen und schließt eine Lücke in der stationären Sterbebegleitung. Das Gebäude bietet in Einzelzimmern mit Bad und WC Platz für acht unheilbar kranke Menschen. Ein großes Wohnzimmer mit Küche und ein Raum für Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Geburtstagsfeiern komplettieren die Einrichtung.