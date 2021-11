1 Das Impfzentrum in Wart bleibt zu. Im Kreis setzt man lieber auf mobile Impfteams. Foto: Archiv

Was tun angesichts explodierender Corona-Fallzahlen? Impfzentren reaktivieren, wie es Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagen hat? Oder doch lieber auf mobile Impfteams setzen? Das Calwer Landratsamt hat – vor diese Alternativen gestellt – eine eindeutige Haltung.















Link kopiert

Kreis Calw - Wenn es nach dem Willen der Kreisverwaltung gegangen wäre, wäre das Impfzentrum in Wart vermutlich noch offen. Bis Ende des Jahres hatte man sich das Zugriffsrecht auf das ehemalige Dekra-Hotel Sonnenbühl gesichert. Es war die Landesregierung, die entschieden hatte, alle Impfzentren zum 30. September zu schließen. Eine "Insellösung" für den Kreis Calw, das Zentrum weiterzubetreiben, kam laut Tobias Haußmann, Leiter der Zentralen Steuerung im Landratsamt, deshalb nicht in Frage.

Personal ist die größte Herausforderung

Aber an der Kreisspitze hatte man rechtzeitig für Alternativen gesorgt. Wochen bevor von der Landesregierung das Ende der kreisweiten Impfzentren verkündet wurde, tourte schon ein Impfmobil durch den Kreis Calw, das immer besser angenommen wird. Während anfangs die Zahlen zuweilen hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren und selbst unorthodoxe Aktionen mit einer Bratwurst, als Gratisdreingabe persönlich vom Landrat zum Impftermin gereicht, kaum mehr als 50 Impfwillige anlockten, zeigen die aktuellen Statistiken ein ganz anders Bild: Allein binnen drei Tagen ließen sich mehr als 600 Menschen im Kreis impfen. Und die mobile Kampagne erreicht vermehrt offenbar auch die bislang Impfunwilligen. Laut Haußmann sind von den 600 Impfungen 53 Prozent Erstimpfungen. Die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in den jüngsten Tagen würden Wirkung zeigen, meint Haußmann: "Man merkt, der Druck hat sich erhöht."

Aber sollte jetzt, da auch im Kreis Calw wieder ein alarmierender Anstieg von Neuinfektionen registriert wird – zuletzt 174 an einem Tag – das Impfzentrum in Wart reaktiviert werden, wie Jens Spahn es forderte? Der Bundesgesundheitsminister wollte damit die Auffrischungsimpfungen, die so genannten "Booster", vor allem bei älteren Menschen forcieren. Die Zeit dränge, meint Spahn. Eine Absage kam prompt vom baden-württembergischen Gesundheitsministerium. Um schnell mehr Menschen für die Erst- und die Booster-Impfung zu erreichen, sei eine Wiedereröffnung von Impfzentren nicht das richtige Mittel, hieß es aus Stuttgart.

Auch im Calwer Landratsamt sieht man Spahns Vorstoß kritisch: "Ob das rentierlich ist, sei dahin gestellt?", meint Tobias Haußmann. Das Warter Objekt wieder anzumieten, sei das kleinere Problem. Die weit größere Herausforderung sei vielmehr, das Personal wieder zu reaktivieren.

In der Kreisverwaltung setzt man lieber auf dezentrale Strukturen: Wie auf das Impfmobil, das in den kommenden 14 Tagen mehr als 20 Termine vor Ort offeriert – und auf die zwei mobilen Impfteams. Für Haußmann ist diese kleine mobile Truppe, die vor allem in Alten- und Pflegeheimen die Auffrischungsimpfungen übernimmt, die "unbürokratischste und unkomplizierteste Lösung".

Im Hintergrund laufen derzeit Bemühungen, ein drittes mobiles Impfteam aufzustellen. Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen sei dies nötig: "Das", meint Tobias Haußmann, "ist aus unserer Sicht der richtige Weg."

Info: Die Stopps des Impfmobils

Montag, 8. November

- Calw, 10 bis 12 Uhr, Krankenhaus

- Neuhengstett, 14 bis 16 Uhr, Mehrzweckhalle, Am Schlaichdorn 51

Dienstag, 9. November

- Nagold , 9 bis 11 Uhr, Krankenhaus

- Simmersfeld, 12 bis 15 Uhr, Albblickhalle

- Calw, 16 bis 20 Uhr, Rexer Areal, Robert-Bosch-Straße 15

Mittwoch, 10. November

- Schömberg, 10 bis 12 Uhr, BFW, Am Bühlhof 6

- Simmozheim, 14 bis 16 Uhr, im Rathaus

Donnerstag, 11. November

- Calw, 16 bis 20 Uhr, Rexer Areal, Robert-Bosch-Straße 15

Samstag, 13. November

- Altensteig, 10 bis 12.30 Uhr, Musikschule beim Rathaus

- Bad Liebenzell, 14 bis 17 Uhr, Parksaal

Sonntag, 14. November

- Calw, 9 bis 13 Uhr, Rexer Areal, Robert-Bosch-Straße 15

- Ebhausen, 14.30 bis 17 Uhr, Gemeindehalle/Aula

Montag, 15. November

- Calmbach, 10 bis 12 Uhr, Bahnhofstraße 12

- Calw, 14 bis 16 Uhr, Tafelladen, Hermann-Hesse-Platz 6

Dienstag, 16. November

- Heumaden, 10 bis 12 Uhr, Sonnenresidenz, Heinz-Schnaufer-Straße 50

- Haiterbach-Beihingen, 14 bis 16 Uhr, Seniorenzentrum Emmaus, Schwandorfer Straße 20

Mittwoch, 17. November

- Ostelsheim, 10 bis 12 Uhr, im Rathaus

Donnerstag, 18. November

- Calw, 16 bis 20 Uhr, Rexer Areal, Robert-Bosch-Straße 15.

Freitag, 19. November

- Dobel, 10 bis 12 Uhr, Kurhaus, Neue Herrenalber Straße 11

- Bad Wildbad, 14 bis 16.30 Uhr, Forum König Karlsbad, König-Karl-Straße 1

Samstag, 20. November

- Nagold, 10 bis 13 Uhr, Bürgerzentrum, Burgstraße 5

Sonntag, 21. November

- Calw. 10 bis 14 Uhr , Rexer Areal, Robert-Bosch-Straße 15

Zum Impfen muss der Ausweis, die Krankenversicherungskarte und – falls vorhanden – der Impfpass mitgebracht werden.