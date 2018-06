Calw Kreis hält den Kontakt zu Europa

Die Frage, welche Visionen die EU im Bereich Gesundheitsversorgung hat und inwiefern der Landkreis hier eine Vorreiterrolle einnehmen kann, war Inhalt von Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Kommission. Auch Kommissar Günther Oettinger, für den der ländliche Raum stets eine wichtige Rolle auf europäischer Ebene spielte, ließ es sich nicht nehmen, Landrat Riegger und die Delegation persönlich zu begrüßen und über die kommende Förderperiode zu informieren.

Mit Gisela Hohensee, Leiterin der Wirtschaftsabteilung bei der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU, diskutierte die Delegation über die neue Förderperiode 2020 bis 2027 und die Rolle der kommunalen Ebene dabei.

Landrat Helmut Riegger, der regelmäßig den direkten Austausch in Brüssel sucht, zeigte sich nach dem Aufenthalt in Brüssel sichtlich zufrieden: "Von unserem Besuch in Brüssel nehme ich nicht nur eine Vielzahl an neuen Ideen mit, sondern auch die Überzeugung, dass es sich mehr denn je lohnt, einen aktiven Austausch mit den EU-Behörden zu pflegen. Nur so ist es uns auch zukünftig möglich, geförderte Projekte im Landkreis Calw zu realisieren. Meine Bemühungen in diesem Bereich werden nicht nachlassen. Wenn wir es nicht schaffen, machen es andere. Und dass will ich vermeiden."