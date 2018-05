Calw Kraft tanken im Austausch mit anderen

Calw. 102 Bewohner hat das "Haus auf dem Wimberg" in Calw. Und die Senioren stehen bei der Betreuung natürlich im Vordergrund. Doch auch die Angehörigen sollen jetzt in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden.

Denn, so beschreibt es Heimleiterin Monika Volaric, "die Angehörigen haben das Gefühl, ein Stück weit die Kontrolle zu verlieren. Und da muss man die einfach besser an die Hand nehmen. Deshalb ist die Kommunikation mit allen Beteiligten so wichtig." Und das geschehe im Moment noch viel zu wenig. Gerade pflegenden Angehörigen ist ihre neue Rolle nach dem Heimeinzug nicht immer klar, wie im Leitfaden zu lesen ist.

"Wie oft darf ich kommen?", "Wo kann ich unterstützen?" oder "Wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen?", seien immer wieder drängende Fragen der Angehörigen. "Die trauen sich aber teilweise nicht, die auch zu stellen", meint Volaric und fügt an: "Dann bleiben die unbeantwortet und das sorgt für Unsicherheit."