Calw Konzept für Citymanager einstimmig abgesegnet

"Das war ein überfälliger Quantensprung und wir können dem Vorstand nur für seine Hartnäckigkeit und die Arbeit bis zur Gründung einer GmbH danken", würdigte Albrecht Diem, Ehrenmitglied des Gewerbevereins Calw die Leistung – zumal das Thema bereits seit zehn Jahren umtreibt. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug, der in seiner Sitzung am 13. Dezember das Konzept berät. Denn es sieht vor, dass die Stadt sich in mehreren Schritten ebenfalls mit einer Kapitaleinlage und Kosten beteiligt und deshalb für das kommende Jahr 35 000 Euro im Haushaltsplan einstellt.