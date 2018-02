Calw Kontrollsäule für Lkw-Maut aufgebaut

"Im Gegensatz zu den Autobahnen werden auf Bundesstraßen keine Kontrollbrücken aufgebaut. Die Kontrollsäulen basieren auf einem ähnlichen Funktionsprinzip wie die Kontrollbrücken auf den Autobahnen. Im Gegensatz zu den Brücken überspannen die Kontrollsäulen nicht alle Fahrstreifen, sondern fügen sich besser in das Bild der ländlicheren Bundesstraßen ein", gibt Toll Collect ferner bekannt. Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild blieben so auf ein Minimum beschränkt.