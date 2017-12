Calw Kontakte zu vielen Künstlern geknüpft

In diesem Jahr machte Jayantha die Bekanntschaft eines ganz besonderen Künstlers aus Ecuador, der zum ersten Mal im Hamburger Museum für Völkerkunde ausstellte. Er heißt Lobo Oso Chillón und präsentierte wunderschönen Schmuck für Frauen und Männer, angelehnt an die Traditionen seines Heimatlandes. Zurzeit tourt er mit seiner Kunst durch Europa.

Eine andere bemerkenswerte Begegnung hatte Jayantha vor einigen Wochen beim "Markt der Völker" in Stuttgart: Kwabena Jesse Denteh aus Ghana, der Gründer der Ashanthi Green School in Ghana, ein Lern- und Erfahrungsort für nachhaltige Entwicklung, stellte dort sein Projekt vor.

In Stuttgart traf Jayantha auch die China-Spezialistin und Gründerin des Drachenhaus-Verlags Esslingen, Nora Frisch.

Das immer größer werdende Netzwerk des sri-lankischen Künstlers Jayantha mit international tätigen Menschen ist nicht verwunderlich, denn sein Lebensstil mit Kunst und Musik gründet auf Frieden, Freiheit und Harmonie zwischen Menschen, Kulturen und Religionen.

Er ist Mitglied der internationalen Hermann Hesse-Gesellschaft und seit vielen Jahren wird er in sozialen Medien Kulturbotschafter Sri-Lankas in Deutschland genannt.

Auch im nächsten Jahr ist Jayantha zu verschiedenen Projekten, die sich mit Kunst und Kultur befassen, eingeladen, darunter Veranstaltungen in Lübeck und Düsseldorf. Am Samstag, 9. Dezember, findet in der Trommelei in Weil der Stadt ein Trommel- und Tanzabend statt, organisiert vom Verein Simbaya Stuttgart, einer Hilfsorganisation für Guinea. Jayantha & the Clan und zehn weitere Bands präsentieren an diesem Abend ihre Musik.