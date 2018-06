Calw Kontakt zu Kindern mit Behinderungen hergestellt

Besonders freute er sich über zwei Vornamen, die er auch von Fußballern kannte. Er hat in seinen 42 Berufsjahren schon mehrere tausend Körbe hergestellt, so dass ein Schüler meinte: "Es ist wirklich beeindruckend, was für schöne Arbeiten dort in kurzer Zeit entstehen."

Am liebsten hätten die Kinder gleich die schönen, weichen Bürsten aus der Besenbinderei gekauft, doch dafür reichte das Taschengeld nicht. Große Begeisterung war auch beim Besuch der Figurenausstellung, die ein südamerikanischer Künstler aus Ton geschaffen hat, zu spüren. Die Fragen und Schlussfolgerungen der Schüler beeindruckten Schwester Johanna sehr. Im Anschluss daran wurde dann auch eifrig mit Ton modelliert. Ein Filmabend und ein Grillabend mit anschließender Fackelwanderung durften natürlich nicht fehlen.

So gingen die drei Tage bei herrlichem Wetter wie im Flug vorbei, und der Wunsch nach einer längeren Zeit im Kloster Heiligenbronn war immer wieder zu hören.

Zum Abschluss wurden noch die Getränkeflaschen mit dem Wasser der "Heiligen Quelle" gefüllt. Pünktlich zum Fußballspiel Portugal/Spanien waren alle wieder zu Hause.