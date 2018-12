Calw Kommt Baustellensommer Teil drei?

Calw - Müssen sich die Calwer auf ­Baustellensommer Nummer drei einstellen? Immerhin sind noch Kanalarbeiten in der Stuttgarter Straße, zwischen Schützenstraße und Bauknecht-Kreuzung, fällig. Ganz so gravierend wie in den vergangenen Jahren werden die Einschränkungen des ­Verkehrs aber voraussichtlich nicht werden.