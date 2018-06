Calw Knapp gegen späteren Turniersieger verloren

Rund 4600 Athleten

Kurz vor der Fußball-WM in Russland fanden die "Special Olympics Kiel 2018", die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, statt. Rund 4600 Athleten gingen in 19 Disziplinen und dem wettbewerbsfreien Angebot an den Start. Mit von der Partie war ein Unified-Fußballteam aus der Region Böblingen/Calw, eine Mannschaft, in der Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung Fußball spielen.

Verantwortlich für diese Kooperation sind Dieter Decker von der GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Daniel Klumpp, Lehrer am Maria von Linden-Gymnasium Calw und Erhard Schneider, Abteilungsleiter Fußball beim SV ­Deckenpfronn. Die Gruppe, die sich aus rund 25 Fußballspielern mit Behinderung der GWW aus Sindelfingen, Herrenberg, Nagold und Calw und aus Oberstufenschülern des MvLG zusammensetzt, trainiert regelmäßig und konnte sich im Oktober 2017 bei den fünften baden-württembergischen Unified-Fußballmeisterschaften in Hoffenheim mit dem zweiten für die nationalen Spiele in Kiel qualifizieren.