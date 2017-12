Calw Knallen soll es erst zum neuen Jahr

Außerdem sollten die Erwartungen jedes Familienmitglieds geäußert werden können und die Fragen, mit wem gefeiert werden soll und wie die Feiertage ablaufen sollen, geklärt werden. Gerade wenn die Kinder ins Teenageralter kommen, gelte es Rituale zu überdenken. "Da muss überlegt werden, ob es noch angebracht ist, vom 16-Jährigen ein Blockflötenständchen zu erwarten." So könne man Stress an Weihnachten vermeiden.

Wichtig sei aber auch, den Stress schon vor den Feiertagen zu reduzieren: "Wenn ich am 23. noch durch die Geschäfte hetzen und alle Vorbereitungen treffen muss, fällt es mir am 24. natürlich schwer, plötzlich den Hebel umzulegen und entspannt zu sein."

Ein Ratschlag ist Hartmann-Strauss besonders wichtig: "Planen Sie Zeiten ein, zu denen Sie nach draußen gehen!" Denn je weniger Raum man habe, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Reibereien und Streit komme. Dabei könne beispielsweise der Kirchgang, aber auch Spaziergänge und Zeit, die jeder so verbringen darf, wie er möchte, helfen.

Sollte sich der Streit trotz allem nicht vermeiden lassen, weiß die Psychologin: "Grundsätzlich klappt es nicht, einen Konflikt auf dem Höhepunkt der Spannung zu lösen." Das heißt, lieber versuchen den Streit zu vertagen. "Es kann ein sehr versöhnliches Zeichen sein, wenn man sagt: ›Da ist etwas zwischen uns das wir klären müssen, aber wir können jetzt erst mal gemeinsam Weihnachten feiern und es später aus der Welt schaffen‹", meint Hartmann-Strauss. Wer nicht solange warten kann, solle versuchen zumindest durch eine kurze Auszeit von einer viertel Stunde, die Situation zu entschärfen.

In Calw scheint das gut zu klappen. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe Ralf Minet teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: "Bei uns ist der Dezember einer der ruhigsten Monate." Zwar sei man wegen der latenten Terrorgefahr vermehrt auf Weihnachtsmärkten präsent, zu Fällen häuslicher Gewalt, sei die Polizei im letzten Dezember im Landkreis Calw aber nur vier mal gerufen worden. "Im Landkreis Calw ist die Welt noch in Ordnung", so der Polizeisprecher. Deshalb müssten die Calwer Polizisten über die Feiertage auch keine Sonderschichten schieben. Das sei eher an Silvester der Fall, berichtet Minet.