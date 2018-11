Calw Klostersommer 2019: Gregor Meyle kehrt zurück

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Band im Rücken. So steht der Backnanger Singer-Songwriter auf der Bühne. Und so hat ihn das Publikum in Hirsau erlebt und gefeiert. Immer dicht dran am Publikum, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen, unternimmt Meyle auch 2019 wieder eine große Sommerreise über die Open-Air-Bühnen.

Viele kennen Meyle aus der TV-Produktion "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" und seiner eigenen Musikshow "Meylensteine". Doch schon seit vielen Jahren ist Meyle von kleinen und großen Festivalbühnen nicht mehr wegzudenken, heißt es in einer Ankündigung.

Starke Gefühle