Calw "Kloosmarkt" lockt einst Besucherscharen an

Der Krämermarkt im Dezember wurde jahrhundertelang als Nikolausmarkt oder "Kloosmarkt" bezeichnet. Dies war noch 1891 so, wie aus einer Leserzuschrift im Calwer Wochenblatt hervorgeht. Es erschien damals auch der Heilige Nikolaus und verschenkte Süßigkeiten an die Kinder. Aber es gab auch eine andere Seite. Bettelnde Kinder mit "allerlei möglichen und unmöglichen Kleidungsstücken und mit tief verrußten und geschwärzten Gesichtern" zogen durch die Straßen und Plätze sowie die vollen Wirtshäuser und belästigten die Leute. Weiter wird berichtet, dass diese Kinder bei Nacht mit Geschrei umherziehen und an die Fensterscheiben klopfen.

Erste Händler treffen bei Dunkelheit ein

Vor dem Ersten Weltkrieg hieß der Markt im Volksmund auch "Christkindlesmarkt". Die ersten Händler kamen, wenn es noch dunkel war, mit ihren mit Säcken sowie Körben beladenen Leiterwagen in die Stadt und stellten in Ställen der Wirtshäuser ihre Pferde ein. Überall in den Gassen und auf dem ganzen Marktplatz standen Buden und Stände, an denen Händler anboten, was gebraucht wurde oder das Herz begehrte. Hinter dem Rathaus wurden "Christbäume" in allen Größen verkauft. Und zur Unterhaltung waren Drehorgelspieler und andere Musikanten unterwegs. Die Stadt war voller Leben, und die Menschen freuten sich über die Abwechslung. Als der Markt zu Ende ging, drängte alles in die Wirtschaften, um sich bei einem guten Vesper und einem oder mehreren Schoppen Wein aufzuwärmen und für den Heimweg zu stärken.

In Calw kam früher der Nikolaus nicht am 6. Dezember, sondern am Abend des Nikolausmarktes. Dann ging ein Geschrei und Gerassel in den Gassen der Stadt los, und die ersten "Pelzmärte", eine Art Schreckgestalt, waren unterwegs. Die Kinder rannten, so schnell sie konnten, nach Hause, damit sie nicht erwischt wurden.

Ende der 1920er-Jahre waren beim Nikolausmarkt so viele Händler in der Stadt, dass die eigentlichen Marktbereiche nicht mehr ausreichten. Zusätzlich gab es Stände und Buden vom "Waldhorn" ein Stück weit auf beiden Seiten die Bahnhofstraße hinauf und den "Bischof" hinunter sowie in der Badgasse bis zur Schule.

Während des Krieges wurden keine Märkte abgehalten. Mit dem Weihnachtsmarkt 1948 wurden sie wieder eingeführt. Die Krämermärkte, insbesondere der Dezembermarkt, hatten fortan einen riesigen Zulauf. Für den Weihnachtsmarkt 1950 hatten 110 Händler um eine Zulassung nachgesucht, gekommen waren aber mehr als 200. Ab 1960 ließ das Interesse an den Märkten merklich nach und nur noch um die 50 Händler kamen in die Stadt. Auch viele Besucher aus den umliegenden Landgemeinden blieben jetzt fern. Seit der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende veranstaltet wird, verlor der Dezemberkrämermarkt seine einstige Bedeutung.