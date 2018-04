Calw Klinikgelände: Campus könnte noch wachsen

Rund einen Monat ist es her, dass eine 13-köpfige Fachjury sich einstimmig für einen Planungsentwurf eines Büros aus Leipzig mit einem Ableger in Stuttgart entschieden hat. Seitdem steht fest, wie das Klinikgelände in Calw künftig aussehen soll. Albrecht Reusch, Kreiskämmerer und Projektleiter Gesundheitscampus Calw, sowie Volker Renz, stellvertretender Abteilungsleiter Gebäude und EDV im Landratsamt, stellten den Siegerentwurf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor.

So soll das Gelände mit einem Parkhaus (rund 330 Stellplätze), einer psychosomatischen Klinik, einem "Haus der Gesundheit", einem nephrologischen Zentrum sowie einem aus zwei Teilen bestehenden Krankenhaus bebaut werden.

Nichts verbauen