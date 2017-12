Calw Kliniken noch tiefer in den roten Zahlen

Kreis Calw. Eigentlich stand auf der gestrigen Sitzung des Verwaltungsausschusses nur der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien der Krankenhäuser Calw und Nagold zur Debatte. Der Plan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro ab. Doch die Gesamtverluste der beiden Krankenhäuser fallen in diesem Jahr weit höher aus. Zu den 1,2 Millionen kommen weitere 5,8 Millionen Euro Betriebsverluste. Summa summarum also sieben Millionen Euro.

Dabei, so erinnerte FDP-Kreisrat Karl Braun in der Sitzung, sei 2007, als man den Zusammenschluss mit dem Klinikverbund Südwest suchte, die Situation mit einer runden Million Euro Abmangel weit weniger dramatisch gewesen. Vergeblich habe man seit 2010 versucht, einer Verschuldung gegenzusteuern.

Dennoch plädierte der Freidemokrat, an dem Medizinkonzept 3plus, das eine Sanierung des Nagolder Krankenhauses und den Neubau eines Gesundheitscampus in Calw mit 135 Betten vorsieht, festzuhalten. Bei der Bürgerbeteiligung sei man "aufwendig und sorgfältig" vorgegangen: "Dazu sollte man stehen." Braun wurde noch deutlicher: "Wenn die Calwer ihr Krankenhaus sterben sehen wollen, dann müssen sie genau so weiter machen."