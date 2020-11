Calw Kliniken an der Kante

Das Durchschnittsalter der Corona-Patienten in den Krankenhäusern beträgt 70 Jahre. Aber die Krankheit trifft alle Bevölkerungsgruppen, erklärt Klinikchefin Alexandra Freimuth: "von 18 bis 90 Jahren". 35 Menschen sind bislang im Kreis an oder in Zusammenhang mit Sars-Covid 2 gestorben, im Durchschnitt waren die Patienten 78 Jahre alt. Viele starben ohne Beatmung in Pflegeheimen, weil sie dies in einer Patientenverfügung abgelehnt hatten.

Die angespannte Lage in den Kreiskliniken hat Auswirkungen auf elektive Operationen, also auf Wahleingriffe, die nicht dringlich und aufschiebbar sind. Normalerweise kann der OP-Zeitpunkt vom Patienten bestimmt werden. Aber in diesen Zeiten müssen solche Eingriffe hintan stehen: "Wir haben gar keine andere Wahl", sagt Hubert Mörk. Bereits im Frühjahr waren diese elektiven OPs um 40 Prozent zurückgefahren worden. Jetzt wird nur noch operiert, was unaufschiebbar ist. Das stößt bei den Betroffenen nicht unbedingt auf Akzeptanz. Hubert Mörk: "Bei der ersten Welle hatten fast alle Patienten noch dafür Verständnis. Jetzt ist das Verständnis nicht mehr so groß. Aber wenn wir verschieben können, müssen wir es verschieben".

20 861 Kreisbewohner sind bis heute getestet worden, ob sie vom Corona-Virus infiziert worden sind oder nicht. Übers Wochenende meldete das Landratsamt weitere 63 Neuinfektionen. Damit summiert sich die Zahl der Corona-Fälle im Kreis auf insgesamt 1869 – etwas mehr als ein Prozent der Kreisbevölkerung. Der Landkreis will nun seine Testzentren von zwei auf drei ausbauen. Bislang gibt es solche Zentren in Calw und Nagold. In der kommenden Woche soll eine solche Einrichtung auch im Enztal eröffnet werden. Standort soll laut Landrat Riegger die Gemeinde Dobel sein.

Kreis Calw. "Wir alle sind jetzt Gesundheitsamt", sagt Landrat Helmut Riegger. Jeder zehnte Mitarbeiter im Landratsamt ist heute zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzt. Bei der Kontaktnachverfolgung bekommen sie zudem Unterstützung vom in Calw stationierten Kommando Spezialkräfte, das zehn Soldaten für das Aufspüren von Infektionsherden abgestellt hat. Aber als der Kreischef bei der Pressekonferenz gefragt wurde, wo die Menschen im Kreis sich nach seinen Erkenntnissen vornehmlich infiziert haben, bekannte er offen: "Wir wissen es nicht."

Dabei leisten die 100 Mitarbeiter, die sich in Büros und umfunktionierten Sitzungssälen in kleinen Telefonboxen drängen, eine kriminalistische Puzzlearbeit. Jeder Corona-Fall ist durchschnittlich mit 15 Kontakten verbunden, denen allen nachgegangen werden muss. Bei den vor dem Wochenende gemeldeten 86 Neuinfizierten sind das fast 1300 Telefonate, die zu führen sind. "Das ist Kontaktnachverfolgung auf allerhöchstem Niveau", sagt Riegger. Aber genau lokalisieren lassen sich die Infektionsherde dennoch nicht.

Frank Wiehe, Erster Landesbeamter, hat aber seine Vermutungen. Zuerst die Rückreisewelle, dann sei der Schulbetrieb wieder aufgenommen worden: "Und wir wissen, was nach zehn Tagen passiert ist." Wiehe nennt die Schulen zwar nicht explizit als Treiber, das sei schließlich "nicht so populär. Aber die Vermutung liegt doch recht nahe." Elf Ausbrüche meldete man jüngst in Schulen – so viele wie sonst in keinen anderen Einrichtungen. Pflegeheime waren mit sechs Fällen betroffen. Laut Wiehe würde sich "ein ganz großer Teil im privaten Bereich" infizieren.

Im Landratsamt widmet man sich mit der Kontaktnachverfolgung nicht nur der Vergangenheit, sondern schmiedet Pläne für die Zukunft. Wenn im Frühjahr die Impfphase beginnen sollte, will man vorbereitet sein. Landrat Riegger geht fest davon aus, dass der Landkreis, voran mit seinen Kliniken, die Impfungen durchführen wird. Aber dass man vom Bund in dieser Frage im Unklaren gelassen wird, wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn genauso angelastet wie die fehlende finanzielle Unterstützung der Kliniken in dieser Pandemie. Riegger erinnert Spahn an sein Versprechen, Krankenhäuser dürften aufgrund von Corona keine Verluste einfahren. "Wenn er diesen Satz wiederholen würde, wäre es ganz gut."