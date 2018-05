Calw Klingende Biografie von Bach

Calw-Hirsau. Mit Ingo Bredenbach kommt an Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, ab 20 Uhr ein in Hirsau geschätzter Künstler zu den Stunden der Orgelmusik in die Aurelius-Kirche. Vor zehn Jahren gab er sein Debüt an der Rohlf-Orgel und nach drei weiteren begeisternden Konzerten ist er nun zum fünften Mal zu Besuch.