Calw Kling setzt Vorschlag nach Scherzanruf um

Öffentlicher Treffpunkt wichtig

Im vergangenen Sommer riefen die Alzenberger Jungs Kling – damals noch Kandidat – spätabends an. Wider Erwarten ging dieser trotz der späten Stunde, noch ans Telefon. Den eigentlich als Spaß gemeinten Anruf der Jugendlichen nahm Kling in seinen Wahlkampf auf. Nach einem kurzen Gespräch mit den Jugendlichen setzte sich der Oberbürgermeisterkandidat wenig später mit den jungen Leuten zusammen – auf genau dem Basketballplatz, auf dem heute die Grillhütte steht. An dem Jugendtreffen hätten überraschend viele Jugendliche teilgenommen, erzählt Kling. Nach und nach habe sich herauskristallisiert, was der Alzenberger Jugend im Moment am wichtigsten sei: ein öffentlicher Treffpunkt.