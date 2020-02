Calw Kirchen-Linde muss gefällt werden

Großes Risiko für Passanten und Autos

Alles in allem führe das dazu, dass immer wieder sogenannte Totäste herabfallen. Was natürlich im Hinblick auf Passanten oder dort parkende Autos ein großes Risiko darstellt. "Gerade an so einer exponierten Stelle muss man schauen, dass es sicher ist", betont Vogel.