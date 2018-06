Calw Kindheitserinnerungen werden wachgerufen

"In einem bestimmten Alter blickt man mit Dankbarkeit zurück auf mehr als acht Jahrzehnte", so der Beginn seiner Buchlesung. Anschaulich brachte er die Zeit der Kindheit, des Aufwachsens, der Jugend sowie des Älterwerdens nahe. Immer wieder kleine Episoden, in denen sich einige der Zuhörer auch persönlich wiederfanden, bereicherten den Abend. Kindheitsabenteuer und -streiche, die Zeit der Kriegs- und Nachkriegszeit im Herzen von Calw las der Autor so eindrücklich vor, dass es für die Zuhörer erlebbar wurde.

Freude gespürt

Ebenso stellte er immer wieder den Bezug zum Heute und den Veränderungen in der Gesellschaft dar. Die Schul- und Lehrzeit habe Haug sehr geprägt. Dies schilderte er ebenso lebendig, wie seine weitere musikalische Entwicklung. Sein Talent wurde in Stuttgart bei Maria Wandel entdeckt. Ein reiches Leben, was er ohne Musik so nicht gehabt hätte – dafür sei er sehr dankbar.