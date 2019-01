Calw Kinder-Triathlon: neue Abteilung im TSV

Als zweite ergänzende Einheit wird mittwochs von 16 bis 17 Uhr (ab fünf Jahre) und von 17 bis 18 Uhr (ab neun Jahre) in der Walter-Lindner-Sporthalle ein Hallentraining stattfinden. Hier werden leichtathletische Grundfähigkeiten ausgebaut und später ein breit angelegtes triathlonspezifischeres Training absolviert. Dies wird Andreas Schröder leiten. Der mehrfache Deutsche Meister im Triathlon und mehrfacher erfolgreicher Ironman-Finisher freut sich auf die neue Aufgabe. "Kindern etwas weiterzugeben und sie im Bereich Springen und Laufen auszubilden und dies kindgerecht mit Spaß und viel Lachen, das ist meine Zielsetzung", so Schröder.

Das Radtraining wird zunächst in Workshop-Blöcken im Sommer angeboten. Sicheres Handling des Fahrrads und erste Erfahrungen mit Hindernissen stehen dabei auf dem Plan. Dafür werden die beiden erfahrenen Triathleten Ralf Bohn und Patrick Hoffmann die Verantwortung übernehmen. Hoffmann war selbst aktiv an der erfolgreichen Umsetzung des Kindertrainings in Echterdingen beteiligt.

Die Koordination und die sportliche Leitung des Kindertrainings übernimmt Sebastian Hess. Der Sportwissenschaftler und international erfolgreiche Trainer im Leichtathletik- und Triathlonbereich wird erster Ansprechpartner für Eltern und Trainer sein. "Das ist etwas ganz Tolles, was hier in Calw entsteht. Wir haben fachlich erstklassige Trainer, die das Training sehr kindgerecht anleiten werden. Bei den Kleinen steht für uns Spaß, aber auch die Vermittlung von Fertigkeiten im Mittelpunkt, während die ältere Gruppe langsam und behutsam an den Triathlonsport herangeführt wird", so Hess.