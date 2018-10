Calw Kinder dürfen selbst 1000 PS starkes Boot steuern

Alle vier Kinder durften die 1000 PS unter Aufsicht für kurze Zeit sogar selbst steuern.

Nach diesem Höhepunkt ging es zur Stärkung in ein Schnellrestaurant und von dort in das auf dem Heimweg liegende Besucherbergwerk Frischglück in Neuenbürg im Enzkreis. Wegen der unter Tage kühlen Temperaturen mussten Jacken, Überjacken und Schutzhelme getragen werden. Bei einer Führung erkundeten die Kinder eineinhalb Stunden lang drei verschiedene Sohlen in schmalen und langen Gängen. Sie bestaunten unter anderem verschiedene Erze, die früher tief im Berg mühselig abgebaut wurden. Ein ereignisreicher Tag für Jonathan, Nico, Enya und Vanessa.