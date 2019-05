Calw Wenige Tage vor Wahl noch alles unklar

Am späten Dienstagnachmittag hat die CDU nun Rückmeldung vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe bekommen. "Die achte Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe hat der Stadt Calw (...) untersagt, bei den am kommenden Wochenende bevorstehenden Kommunalwahlen die Wahl der Ortschaftsräte in den Teilorten Altburg und Stammheim ohne Berücksichtigung der jeweiligen Wahlvorschläge der CDU durchzuführen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Gerichts.