Calw Keine andere Möglichkeit: Container blockieren Parkplätze

Von Schülern und Lehrern ist in der Zeit des Umbaus Flexibilität gefragt – denn der Unterricht wird wegen der Arbeiten in den kommenden Jahren zum Teil in Container verlagert. Drei Stockwerke, eine Grundfläche von 40 mal 15 Metern, alle notwendigen Anschlüsse, direkte Anbindung an die Schule. Geplant ist, diesen Containerbau auf dem Parkplatz vor der Gemeindehalle aufzubauen.

Platz für Pausen

Und genau daran störte sich in der Sitzung des Gemeinderats unter anderem Philipp Koch (Neue Liste Calw). Denn der Parkplatz vor der Gemeindehalle wird dadurch während der Sanierung wohl nicht zur Verfügung stehen. Und gerade im Sommer, wenn warmes Wetter etliche Menschen ins Stammheimer Freibad lockt, sei die Parksituation ohnehin bereits angespannt. Koch stellte deshalb die Frage in den Raum, ob es wirklich keinen anderen Ort gebe, wo die Container aufgebaut werden könnten – wie beispielsweise auf dem Schulhof.