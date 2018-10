Calw Kein Durchkommen Richtung Hirsau

Doch damit nicht genug: Am 15. Oktober beginnen auch die Arbeiten für eine Belagsanierung der B 463 in zwei Abschnitten. Wie Jürgen Hehr, Abteilungsleiter Straßenbau im Calwer Landratsamt, am Donnerstagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, muss dabei voll gesperrt werden.

Der erste Bauabschnitt zwischen der Abzweigung nach Holzbronn und Seitzental soll am 14. November abgeschlossen werden; der zweite Bauabschnitt – zwischen Seitzental und der Brücke über die Bahngleise in Richtung Wildberg – wird, läuft alles nach Plan, am 30. November fertig. Eine Umleitung wird in dieser Zeit ausgeschildert.