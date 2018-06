Calw Kaum eine Gemeinde, die nicht ausbaut

Vor allem bei den Altersgruppen von drei bis sechs Jahren sowie von sechs bis zehn Jahren haben die Zahlen ordentlich zugelegt. Bei den Drei- bis Sechsjährigen hat sich die Zahl der Kinder seit 2017 sogar von 4074 auf 4340 erhöht. Was mitunter natürlich zu Platzproblemen führen kann, wie Christa Blattner, Fachberatung der Tageseinrichtungen für Kinder im Landkreis Calw der Diakonie, erläuterte. Bei den älteren gab es einen Zuwachs um 44 Kinder. Lediglich die Anzahl der Zehn- bis 14-Jährigen hat abgenommen und zwar um 155 auf 6135 Kinder.

Dementsprechend war vor allem im U3-Bereich der Kindertagesbetreuung ein größeres Angebot notwendig. Dieses wurde nochmals um zehn Prozent auf 1203 Plätze aufgestockt. "Es werden Plätze und Investitionen benötigt", betonte Blattner. "Aber es gibt gerade auch so gut wie keine Gemeinde, die nicht am Überlegen ist. Neubau, Anbau, Umbau von Kindertageseinrichtungen ist gerade in fast allen Gemeinden Thema."

Pädagogen stehen vor immer größeren Herausforderungen