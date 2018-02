Calw/Karlsruhe Patienten-Fixierung nur in akuter Notsituation

Was macht man mit Patienten in der Psychiatrie, die aggressiv oder gar gewalttätig werden – die sich und andere gefährden? Dürfen sie ohne eigene Zustimmung gefesselt werden? Wohl auch aufgrund der Komplexität dieses Themas sind für die Verhandlung ausnahmsweise zwei Tage angesetzt. BVG-Präsident Andreas Voßkuhle erklärte zu Beginn, dass die staatliche Freiheitsentziehung die schwerste Form der Freiheitsbeschränkung und nur in besonderen Fällen verfassungsrechtlich gerechtfertigt sei.

Konkret geht es um zwei Fälle: Ein stark betrunkener Mann in München war acht Stunden lang an Füßen, Händen, Bauch, Brust und Kopf so am Bett fixiert worden, dass er nicht einmal mehr den Kopf bewegen konnte. Ein anderer Mann war in einer Ludwigsburger Klinik über mehrere Tage immer wieder an fünf Punkten festgebunden worden, nachdem er mit Gegenständen geworfen hatte.

Essinger begrüßt eine grundsätzliche Beurteilung der Frage durch das BVG und hofft zugleich auf Aufklärung in der Gesellschaft. Schließlich entstehe im Diskurs über die Behandlung von Patienten in Psychiatrien oft ein falscher Eindruck. So seien die Voraussetzungen für die Unterbringung und damit verbundene Maßnahmen – mit Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern – bereits klar definiert. "Nur der sogenannte rechtfertigende Notstand erlaubt uns Zwangsmaßnahmen ohne richterliche Zustimmung", erklärt Essinger, "und das auch nur maximal 48 Stunden lang". Diese "fürsorgliche Zurückhaltung" gelte nur in "akuten Notsituationen", in denen vom Patienten eine Gefahr für sich selbst oder andere ausgehe.