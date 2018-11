Calw Karate-Jugend gibt gutes Bild ab

Viviana Batista ging nur im Kata an den Start. Die Nationalkader Athletin, die dieses Jahr schon auf der Europameisterschaft für Deutschland an den Start gegangen war und ein Trainingslager in Tokyo absolviert hatte, holte sich souverän den Titel. Auch Lennard Wolf, der dieses Jahr sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert hat, holte sich in Kata den Titel. In der Disziplin Kumite, dem Partnerkampf, traf er seinen Gegner zunächst zu hart und wurde verwarnt. Nach der Verwarnung war Wolf dann jedoch zu vorsichtig und verlor unglücklich.

Paul Eckhardt, ehemaliges Jungtalent des Vereins, kam nach langer Pause wieder zurück in die Wettkampfszene und startete nur im Kata Team mit Wolf und Batista. Bei diesem Turnier waren gemischte Teams möglich. Auch in dieser Disziplin holten die Calwer der Titel. Trainiert und betreut wurde das Team von Kathrin Heinz, Christoph Röthlein, Steven und Robin Kaun. Sabine Kaun unterstützte das Turnier als Kampfrichterin.